سجون إسبانيا تستعد لاستقبال نجم جديد .. صامويل إيتو مهدد بالحبس!

إيتو يواجه خطر التعرض للحبس..

يواجه الكاميروني صامويل إيتو، أسطورة نادي برشلونة، والرئيس الحالي للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، خطر التعرض للحبس في إسبانيا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن السبب في ذلك هو أن إيتو لم يلتزم بحكم المحكمة بدفع نفقة تبلغ 1400 يورو شهريًا إلى ابنته إريكا دو روزاريو التي اعترف بها أخيرًا في فبراير 2022.

الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا قررت رفع دعوى جديدة ضد إيتو بامتناعه عن الاتفاق، وطلبت أن يتعرض للسجن لمدة عام لعدم دفع نفقتها لعدة سنوات.

وبحسب صحيفة "El Diario de Sevilla" فإن إيتو متخلف عن دفع النفقة لمدة 5 سنوات، وحسب فرناندو أوسونا، محامي الشابة، فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى 90 ألف يورو.

وقال أوسونا في التصريحات التي نقلتها الصحيفة الأندلسية: "إنه مدين لابنته بأكثر من خمس سنوات من النفقة ويواصل تحدي العدالة، حالة إريكا الاقتصادية ضعيفة للغاية، بينما يعيش إيتو في رفاهية".

بالإضافة إلى ذلك، علق المحامي بأن حقيقة أن لاعب كرة القدم السابق لا يزال رئيسًا لاتحاد كرة القدم الكاميروني أمر "غير طبيعي"، بالنظر إلى جميع سجلاته الجنائية، حيث تم الحكم على إيتو بتهمة الاحتيال الضريبي في إسبانيا وبغرامة اقتصادية لعدم دفع النفقة لإحدى بناته الأخريات.

وأضاف فرناندو أوسونا أنه: "يمكن الحكم عليه بالظرف المشدد المتمثل في إساءة استخدام السلطة، بالنظر إلى تفوقه الاقتصادي على إريكا"، وأكد أن محاكمته ستُعقد في مدريد.