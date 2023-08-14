سجل مُحبط وجدل لا يتوقف .. سوتو جرادو "جلاد" برشلونة يضرب من جديد!

القرارات التحكيمية خلال مباراة خيتافي وبرشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2023-2024 أثارت الكثير من الجدل..

أهدر نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، نقطتين ثمينتين في الجولة الأولى في حملته للدفاع عن لقبه خلال منافسات موسم 2023-2024 من "لا ليجا"، حين اكتفى بتعادل سلبي أمام خيتافي في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في العاصمة الإسبانية.

المباراة لم تكن مثيرة من حيث الفرص واللقطات الفنية، لكن إثارتها تمثلت في حالة الجدل التي صاحبت قرارات الحكم سيزار سوتو جرادو، والتي أثرت بشكل أو بآخر على مسار اللقاء.

البداية كانت من طرد البرازيلي رافينيا جناح برشلونة ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 42 من زمن المباراة، وهو الطرد المستحق في جميع الأحوال بسبب توجيه ضربة بالمرفق إلى مدافع خيتافي.

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واستمر الجدل بعد طرد خايمي ماتا جناح خيتافي في الدقيقة 57، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية، وهو أيضًا قرار موفق من سوتو جرادو.

لكن توزيع البطاقات الحمراء لم يكن فقط للاعبين على أرض الملعب، بل امتد إلى المدربين، حيث كان لمدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، نصيب منها، بعد اعتراضه العنيف على الحكم في الدقيقة 70.

الأحداث تصاعدت في الدقيقة 90+6 حين طالب لاعبو برشلونة باحتساب ركلة جزاء لصالح رونالد أراوخو بعد عرقلته داخل المنطقة، لكن سوتو جرادو، وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر عدم احتسابها بسبب وجود لمسة يد على جافي في بداية اللعبة.

برشلونة فقد نقطتين مبكرًا للغاية في سباق لقب الدوري الإسباني، لكن ذلك لا يجب أن يكون مقلقًا لجماهير "البلوجرانا"، لأن الفريق مر بنفس السيناريو في الموسم الماضي قبل تحقيق اللقب.

سجل سيئ

يمكن القول إن برشلونة وجماهيره لا يحبون رؤية سيزار سوتو جرادو يدير مباراة للفريق في الدوري الإسباني، بالنظر إلى السجل المخيب للآمال للفريق تحت إدارة الحكم البالغ من العمر 43 عامًا.

سيزار سوتو جرادو أدار سبع مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني منذ موسم 2019-2020، وتحديدًا في الجولة 25، حين حقق "البلوجرانا" الفوز على إيبار بخماسية نظيفة.

وفي ست مباريات لاحقة، خسر برشلونة في أربع مناسبات، وفاز مرة وحيدة على فياريال بنتيجة 3-1 في الجولة 15 من موسم 2021-22، قبل التعادل أمام خيتافي.

الجدل لم يتوقف أبدًا!

مواجهة الأحد لم تكن الأولى التي يدير سيزار سوتو جرادو بين خيتافي وبرشلونة على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" معقل فريق العاصمة الإسبانية، حيث سبقها لقاء في الجولة السادسة لمنافسات موسم 2020-21، وانتهى بفوز خيتافي بهدف دون رد.

تلك المباراة شهدت واحدة من أغرب اللقطات، وذلك عندما ظن الجميع أن الكاميروني ألان نيوم مدافع خيتافي سيحصل على بطاقة حمراء بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 73، لكن ذلك لم يحدث.

نيوم كان من المفترض أنه حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 40 من زمن المباراة حسبما ظهر على شاشة التلفاز حينها، لكن تقرير الحكم أكد أن من حصل على الإنذار كان سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة بسبب الاعتراض.

تلك اللقطة بالتحديد أثارت حالة من الجدل لم تتوقف لأيام، ووضعت سيزار سوتو جرادو في القائمة السوداء للحكام من قبل برشلونة.