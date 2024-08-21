سجل في فانتازي موقع جول واقتنص جوائز رائعة من أمازون السعودية

الكشف عن قيمة جوائر "فانتازي جول" للموسم الجديد من دوري روشن 2024-2025..

ما أجمل أنت تلعب وتستمتع بما تحب، ثم تفوز بالجوائز في النهاية.. هذا بالفعل ما يقدمه موقع جول لزواره، من خلال إطلاق مسابقتي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، وفانتازي دوري روشن السعودي للمحترفين.

الآن أنت أمام فرصة لتمارس لعبتك المفضلة التي تعد من أشهر ألعاب كرة القدم في العالم، ثم تخوض رحلة من التنافس والمتعة، وتكون على موعد في النهاية مع فرصة للفوز بجوائز مغرية ورائعة من أمازون السعودية.

وانطلق الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الجمعة الماضي، وسط تنافس كبير بين أبرز عمالقة البريميرليج، بينما يبدأ الدوري السعودي، مساء غدٍ الخميس، ليستمر في جذب أنظار عشاق كرة القدم في العالم أجمع.

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وبالتزامن مع انطلاق منافسات الموسم الجديد، أطلق موقع جول مسابقتي فانتازي الدوري الإنجليزي، وفانتازي الدوري السعودي. ويمكن للجميع المشاركة والتسجيل ومن ثم تشكيل فريق والمنافسة على الجوائز الرائعة المقدمة من أمازون السعودية، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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ومن المتوقع أن تشهد المسابقتان تنافسًا كبيرًا على الجوائز القيمة المقدمة من أمازون السعودية، حيث يحصل صاحب المركز الأول، في فانتازي دوري روشن، على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

وفي فانتازي الدوري الإنجليزي، يفوز صاحب المركز الأول بقسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، فيما ينال صاحب المركز الثاني قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

لا تفوتوا الفرصة للتسجيل وإنشاء حساب في فانتازي جول، من أجل فرصة كبيرة للتنافس على الفوز بالجوائز المقدمة من أمازون السعودية.

للتسجيل وإنشاء حساب في فانتازي الدوري السعودي أو فانتازي الدوري الإنجليزي (اضغط هنا)

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