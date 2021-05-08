سجل سيئ للغاية لكومان أمام الكبار هذا الموسم.. هل يرحل عن برشلونة؟

أسئلة كثيرة..

فشل برشلونة في اقتناص صدارة الدوري الإسباني، وتعادل سلبيًا مع أتلتيكو مدريد بدون أهداف، لتنضم هذه النتيجة إلى سلسلة النتائج السلبية لرونالد كومان هذا الموسم.

برشلونة كان يحتاج إلى الانتصار على الروخي بلانكوس لتعويض فارق النقطتين واحتلال الصدارة بفارق نقطة، غير أن كومان فشل مرة أخرى في اختبار أمام الكبار.

أمام رباعي المقدمة في الدوري الإسباني، استطاع برشلونة أن يفوز مرة واحدة فقط كانت على حساب إشبيلية بهدفين نظيفين في رامون سانشيز بيزخوان.

عدا ذلك، تلقى برشلونة هزيمتين من ريال مدريد ذهابًا وإيابًا في الكلاسيكو، كما هُزِم من أتلتيكو مدريد في واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف في الدور الأول.

هذا إلى جانب التعادل مع إشبيلية في الدور الأول بكامب نو، والتعادل اليوم مع أتلتيكو مدريد، لتكون المحصلة 5 نقاط من أصل 18 نقطة متاحة أمام الكبار.

حتى على صعيد دوري أبطال أوروبا، لم ينجح كومان أمام الكبار بصورة كبيرة، فرغم الفوز على يوفنتوس خارج الديار في دور المجموعات بهدفين نظيفين، إلا أنه فشل فشلًا ذريعًا بعد ذلك.

هُزِم البرسا من يوفنتوس في كامب نو بثلاثية نظيفة في ليلة تألق كريستيانو رونالدو، ثم هُزم في نفس الملعب من باريس سان جيرمان برباعية لهدف في ذهاب دور الـ16، وتعادل في حديقة الأمراء بهدف لمثله.

سجل كومان أمام الكبار كارثي بكل المقاييس ولا يليق ببرشلونة أبدًا، ليكون السؤال المُلح، هل قدّم الهولندي أوراق اعتماده ليستمر مدربًا للبرسا الموسم المقبل؟

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية كشفت أن جوان لابورتا، رئيس برشلونة، قرر إقالة كومان في حال فشله في تحقيق لقب الدوري الإسباني، على أن يكون تشافي هيرنانديز خليفته.