سجل خربين "الهلال" المرعب أمام النصر يُقلق النصراويين

توقعات بفشل النصر آسيويًا وتأهل الهلال

يعيش جمهور النصر حاليًا لحظات من الترقف والانتظار الممزوج بالقلق من مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والمقررة مساء غدٍ الأحد على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

القلق مصدره العديد من العوامل منها قوة المنافس ونجومه المميزين وصعوبة اللقاء وحساسية الخسارة وتأثيرها على موسم الفريق، لكن العامل الأكبر والأهم هو السوري عمر خربين مهاجم الوحدة الحالي والهلال السابق.

خربين يمتلك سجلًا مخيفًا أمام النصر يُرعب جماهير العالمي، إذ لعب ضدهم 8 مباريات لم يخسر سوى واحدة وفاز في 5 وتعادل في 2.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا اعتاد زيارة مرمى النصر، إذ سجل أمامه 4 أهداف ولم يكتف بذلك بل صنع هدفين أيضًا.

خربين انضم إلى الوحدة في يناير الماضي بعدما فضل الهلال عدم التجديد له، وقد خاض مع فريقه هذا الموسم في الدوري الإماراتي 5 مباريات شهدت بصمته على 6 أهداف بإحراز نصفهم وصناعة النصف الآخر.