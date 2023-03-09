سجل الفائزين بكأس العرب للأندية الأبطال عبر التاريخ

تعرف على سجل الفائزين ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال عبر التاريخ..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام في العام الحالي تحت مسمى "كأس الملك سلمان للأندية 2023".

وبالتأكيد تسعى كافة الأندية المشاركة في البطولة إلى حصد اللقب، من أجل تدوين اسمها في سجل الفائزين بالبطولة.

نادي الرجاء المغربي هو آخر الأندية التي حققت اللقب، حيث حصد اللقب في 2021، ليرفع الكأس للمرة الثانية في تاريخه.

وفي التقرير التالي من "جول.كوم" نتعرف على أكثر الأندية حصولًا على لقب كأس العرب للأندية الأبطال، وسجل أبطال المسابقة عبر التاريخ.

جدول مباريات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

ما هو أكثر نادٍ حصل على لقب كأس العرب للأندية الأبطال؟

تمكن 19 ناديًا من حصد لقب بطولة كأس العرب للأندية الأبطال على مدار تاريخ البطولة التي تأسست في عام 1981.

نادي الشرطة العراقي هو أول بطل لكأس العرب للأندية الأبطال، حيث حصد اللقب على حساب نادي النجمة اللبناني في نهائي نسخة 1982.

وتعد الأندية السعودية هي الأكثر حصدًا للقب، حيث حققت ثمانية ألقاب من أصل 29 نسخة أقيمت فيها البطولة.

ويتقاسم الترجي الرياضي التونسي ونادي الرشيد العراقي صدارة الترتيب فيما يخصص عدد مرات التتويج بالبطولة، حيث حقق كل منهما اللقب في ثلاث مناسبات.

وتأتي أندية الهلال والشباب والاتفاق من السعودية، والصفاقسي التونسي والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري في المركز الثاني برصيد لقبين لكل منهم.

سجل أبطال كأس العرب للأندية الأبطال عبر التاريخ