صفقة من الدوري السعودي .. ستيفن جيرارد يريد ضم هذا اللاعب المتألق للاتفاق!

ستيفن جيرارد يراهن على نجم الدوري السعودي

SHAHID

يرغب نادي الاتفاق، بقيادة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في التعاقد مع أحد أبرز نجوم دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيرارد تولى تدريب نادي الاتفاق، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث وعد بضم نجوم كبار من الدوريات الأوروبية والمسابقة السعودية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، قدّم مجلس إدارة الاتفاق، عرضًا هو الأكبر - حتى الآن -، إلى النجم الإسباني ألفارو ميدران، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، مساء اليوم الجمعة، عن أن مجلس إدارة نادي التعاون، قدّم هو الأخر عرضًا إلى ميدران؛ في محاولة لتجديد عقده، قبل دخوله الفترة الحرة، في يناير 2024.

الصحيفة أشارت إلى أن عرض التعاون، أقل من ما قدّمه الاتفاق؛ حيث من المقرر أن يحسم النجم الإسباني "قراره"، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن ألفارو ميدران، سجل هدفين وصنع 6 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، في جميع المسابقات بالموسم الرياضي الحالي.

SHAHID