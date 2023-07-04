ستيفن جيرارد يبدأ العمل في الاتفاق .. أسطورة ليفربول يخطط لخطف نجم "الريدز" ومهاجم تشيلسي!

مدرب الاتفاق الجديد بدأ بالفعل العمل على المشروع..

نجح نادي الاتفاق السعودي في إتمام التعاقد مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد لقيادة الفريق فنيًا بداية من موسم 2023-2024، وبدأ "فارس الدهناء" الآن توجيه أنظاره إلى الصفقات الجديدة.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت عن مفاجأة بخصوص التعاقدات التي يسعى الاتفاق إلى إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، حيث أكدت أن هدف "فارس الدهناء" الأول هو جوردان هندرسون قائد ليفربول، وزميل جيرارد السابق في الملاعب.

هندرسون، قائد ليفربول، يلعب في صفوف "الريدز" منذ 12 عامًا، وعقده في ملعب "أنفيلد" يمتد حتى صيف 2025، لذلك يبقى أن نرى ما إذا كان الاتفاق سينجح في إغرائه بقبول عرض الفريق.

الصفقة الثانية التي يسعى إليها الاتفاق كشفت عنها "ديلي ميل" أيضًا، حيث أكد التقرير نفسه أن النادي الشرقي يفكر في التعاقد مع الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى تشيلسي إلى التخلص من أوباميانج، الذي يمتد عقده حتى صيف 2024، حيث لم يتمكن المهاجم الجابوني من تقديم أداء جيد خلال موسمه الأول في "ستامفورد بريدج".

ومع قيام تشيلسي مؤخرًا ببيع بعض لاعبيه إلى أندية الدوري السعودي، تحديدًا خاليدو كوليبالي الذي انضم إلى الهلال، وإدوارد ميندي الذي انتقل إلى الأهلي، ورحيل نجولو كانتي إلى الاتحاد بصفقة انتقال حر، فإن الاتفاق قد ينجح بسهولة في التعاقد مع أوباميانج إذا ما نجح جيرارد بإقناعه بمشروع النادي.