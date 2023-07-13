بعد ستيفن جيرارد .. نجم ليفربول يقترب من الاتفاق بـ"عرض لا يقاوم"

صفقة من العيار الثقيل تقترب من دوري روشن السعودي

يصر مجلس إدارة نادي الاتفاق، على التعاقد مع أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتفاق فجّر مفاجأة عالمية كبرى، في الصيف الحالي؛ عندما أعلن التعاقد مع ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول ومنتخب إنجلترا؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يعمل الاتفاق، على الجمع بين جيرارد، والنجم الإنجليزي جوردان هندرسون، قائد ومتوسط ميدان نادي ليفربول.

وكشفت الصحيفة، عن إغراء الفريق السعودي لـ"اللاعب"، براتب أسبوعي يُقدر بـ700 ألف جنيه استرليني؛ وهو 4 أضعاف ما يحصل عليه حاليًا مع العملاق الإنجليزي.

وأشارت إلى أن هندرسون، سيجري محادثات يومية مع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، قبل حسم قراره النهائي، بالبقاء مع الفريق، أو الانتقال إلى الاتفاق.

وأوضحت أن خسارة جوردن هندرسون "المتوقعة"، لمكانه في التشكيل الأساسي لليفربول، في الموسم الرياضي القادم، خاصة بعد تعاقدات الفريق الجديدة في خط الوسط، قد تكون عاملًا هامًا في حسم الصفقة.