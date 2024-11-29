"سنكون ندًا قويًا" .. ستيفن جيرارد يتجاهل نتائج الاتفاق برسالة تشعل رغبة "الثأر" عند الاتحاد

الاتحاد يحل ضيفًا على الاتفاق في الجولة 12 من دوري روشن..

قرر الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتفاق، رفع راية التحدي أمام الاتحاد، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب إيجو بالدمام، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

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ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن، برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، متفوقًا بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، بينما يأتي الاتفاق في المركز الثالث عشر، برصيد 12 نقطة.

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وقال جيرارد، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن مواجهة الاتحاد ستكون مثيرة، مضيفًا أن الاتفاق تحسن كثيرًا من الناحية الفنية قبل المواجهة، مضيفًا أنه ينظر للمشاركة في بطولتي الدوري وكأس الخليج للأندية، بشكل إيجابي، حيث يواصل الفريق اللعب والانسجام، ويسعى لحل مشاكله الفنية بشكل متواصل، حتى وإن كان الأمر بمثابة ضغط بدني.

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وأضاف المدرب الإنجليزي، ردًا على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط" حول تأثير الجهد البدني، أن الاتفاق سيكون ندًا قويًا للاتحاد المتصدر، والذي تغير عمّا كان عليه، بينما نوه بأنه يطمح لقيادة النواخذة للتأهل مبكرًا في البطولة الخليجية، من أجل الراحة والتركيز بشكل أكبر على الدوري.

يذكر أن المواجهة الأخيرة بين الفريقين في دوري روشن، في 10 مايو الماضي، قد انتهت بفوز عريض للاتفاق على مضيفه الاتحاد بنتيجة (5-0)، على ملعب الجوهرة المشعة، تحت قيادة ستيفن جيرارد، بينما كان الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرًا فنيًا للاتحاد في ذلك الوقت.

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ويعاني الاتفاق من نتائجه الهزيلة على المستوى المحلية، بعد الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعدم تحقيق أي انتصار منذ الجولة الثالثة، بينما - على النقيض - حقق فارس الدهناء العلامة الكاملة في دوري أبطال الخليج، بـ9 نقاط، بعد فوزه على العربي القطري في الجولة الثالثة، ليتصدر المجموعة الثانية.