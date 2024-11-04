"قراره أثار الجدل!" .. حقيقة إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الاتفاق

غضب جماهيري بسبب نتائج الاتفاق مع ستيفن جيرارد..

حسم مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، "مستقبل" الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد تدهور النتائج في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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وتحت قيادة جيرارد.. ودع الاتفاق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، بعد الخسارة (1-3) أمام الجبلين، في دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 11 نقطة من 9 مباريات.

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وفي هذا السياق.. أعلنت مصادر في نادي الاتفاق، استمرار جيرارد على رأس القيادة الفنية للفريق الأول، نافية الأنباء المتداولة بشأن "إقالته" من منصبه، وذلك بالتزامن مع إلغاء "المؤتمر الصحفي" الخاص بمباراة القادسية الكويتي.

وتم إلغاء مؤتمر الأسطورة الإنجليزية، الخاص بمباراة الاتفاق ضد مستضيفه القادسية الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال الخليج للأندية 2024-2025.

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المصادر كشفت في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، عن أن إلغاء المؤتمر ليس له علاقة بمستقبل جيرارد؛ بل جاء لأن المدرب الإنجليزي فضل إجراء "المران الأخير" للفريق في الدمام، قبل السفر في وقتٍ متأخر من مساء اليوم الإثنين، إلى الكويت؛ وهو ما أثار الجدل.

وأكدت المصادر أن إدارة نادي الاتفاق، قررت تجديد الثقة في ستيفن جيرارد، بعد "الأداء الجيد" الذي ظهر عليه فارس الدهناء أمام القادسية، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي؛ وذلك على الرغم من الخسارة (0-2)، مساء السبت الماضي.

وشددت على أن الإدارة ترى بأن جيرارد، قادر على البناء على هذا المستوى الجيد الذي ظهر به الفريق الاتفاقي أمام القادسية؛ لتحقيق نتائج جيدة فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

جدير بالذكر أن جيرارد البالغ من العمر 44 سنة، تولى تدريب نادي الاتفاق في صيف عام 2023؛ محققًا 17 انتصارًا فقط مقابل 14 تعادلًا و16 هزيمة، خلال 47 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، حتى الآن.