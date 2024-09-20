"لا أستطيع شراء منزل فاخر" .. ستيفن جيرارد يعترف بواقعه الأليم ويعلنها: سنتعاقد مع لاعبي الهلال والنصر!

الاتفاق قدّم واحدة من أسوأ مبارياته..

اعترف الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، بـ"خيبة أمله" بعد خسارة فريقه أمام عملاق الرياض النصر، مساء يوم الجمعة.

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النصر فاز (3-0) على مستضيفه الاتفاق، في أول مباراة تحت قيادة المدير الفني الإيطالي الجديد ستيفانو بيولي؛ والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة: "من لا يملك المال، لا يستطيع شراء منزل فاخر.. لا يُمكن المقارنة بين الاتفاق والنصر حاليًا"؛ في إشارة إلى الفوارق الاقتصادية الكبيرة بينهما، والتي ظهرت على أرضية الملعب.

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وعلى الرغم من ذلك.. كشف الأسطورة الإنجليزية عن خطة من نادي الاتفاق، في الفترة القادمة؛ للتعاقد مع لاعبين من الهلال والنصر، من أجل تعزيز الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحية أخرى.. أكد ستيفن جيرارد أنه تمنى اللعب أمام النصر، قبل وصول مدربه الجديد بيولي، والذي أعطى لاعبيه دفعة معنوية كبيرة، مشددًا على أن العالمي كان الطرف الأفضل في المباراة.

وأخيرًا.. انتقد جيرارد أداء الطاقم التحكيمي أمام النصر، مشيرًا إلى أن الاتفاق كان لديه ركلة جزاء لم تحتسب - على حد قوله -، كانت من الممكن أن تغيّر من مجريات المباراة والنتيجة النهائية.