"نفس الزلقة" .. القادسية يستخدم "جيرارد" للسخرية من نجوم الاتفاق!

نجوم الاتفاق يفعلون ما فعله جيرارد ضد تشيلسي!

سخر نادي القادسية من نجوم الاتفاق، بعد مباراة ديربي الشرقية الذي جمع بين الفريقين، مستخدمًا سقوط النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني للنواخذة، مع فريقه السابق ليفربول!

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وحقق القادسية الفوز على نظيره الاتفاق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ونشر القادسية عبر حسابه على منصة "إكس" صورة يظهر فيها نجوم الاتفاق وهم على الأرض، معها صورة للفيلم الشهير "Like father like son"، معلقًا عليها: "نفس الزلقة".

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ويستعين القادسية بسقوط جيرارد الشهير ضد تشيلسي، بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2014، في الموسم الذي شهد خسارة الريدز اللقب في الأمتار الأخيرة.

ويقود جيرارد فريق الاتفاق، حيث يحقق الفريق معه نتائج سلبية، وقد تتم إقالته خلال الفترة القادمة حال عدم تصحيح مسار الفريق.