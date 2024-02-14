ستيفن جيرارد استقبله .. "منبوذ" برشلونة في تدريبات الاتفاق لهذا السبب!

مفاجأة في تدريبات نادي الاتفاق..

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شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تواجد المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

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كومان الذي يُعرف بين جماهير العملاق الإسباني برشلونة باسم "المنبوذ"، بعد فشله تدريبيًا مع الفريق الأول لكرة القدم، يتولى حاليًا القيادة الفنية لمنتخب هولندا.

وأعلن الاتفاق في بيان عبر موقعه الرسمي، حضور كومان برفقة المدير الفني للاتحاد الهولندي لكرة القدم نايجل دي يونج، تدريبات الفريق الأول؛ وذلك في إطار خطتهما لمتابعة لاعبي منتخب "الطواحين".

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وأشار فارس الدهناء، إلى أن الزيارة تضمنت لقاء ترحيبي مع مسؤولي النادي؛ المكون من: "نائب الرئيس عمر باخشوين، عضو مجلس الإدارة فهد الدبل، المدير الرياضي مارك ألين والمدرب ستيفن جيرارد".

وأوضح الاتفاق في بيانه، أنه بعد الترحيب بكومان ودي يونج؛ قام الثنائي بـ"جولة تفقدية" في مرافق النادي.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، يضم بين صفوفه؛ النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، المنضم من العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، في الصيف الماضي.

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