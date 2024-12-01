هل يُصبح عدو الجمهور؟ .. ستيفن بيرجفاين يُهدد الاتحاد بحرمانه من مهاجم المستقبل

نجم سعودي جديد في طريقه إلى أوروبا

بات الاتحاد مهددًا بجدية من فقدان مهاجم المستقبل في الفريق، حيث أوصى جناحه الهولندي، ستيفن بيرجفاين، نادي أياكس أمستردام بالتعاقد معه.

الحديث عن المهاجم السعودي الشاب طلال حاجي، والذي يُعد من المواهب الواعدة بقوة في كرة القدم السعودية، ويصفه البعض بمهاجم المستقبل في الاتحاد والمنتخب السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن أياكس أمستردام تواصل مع الاتحاد بهدف التعاقد مع حاجي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت بتوصية من بيرجفاين الذي انتقل هذا الموسم من النادي الهولندي لنظيره السعودي.

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صاحب الـ17 عامًا هو أحد إنتاجات قطاع الشباب في الاتحاد، وقد لعب 11 مباراة مع الفريق الأول سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، ويُعد أصغر لاعب يُستدعي للمنتخب السعودي بعد نجم دفاع الاتحاد المعتزل أحمد جميل.

يُشار إلى أن هذا الموسم شهد انتقال 3 لاعبين سعوديين من الدوري السعودي إلى أوروبا، هم سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما، وثنائي الاتحاد، مروان الصحفي وفيصل الغامدي، لبيرشكوت البلجيكي.