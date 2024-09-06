"لم أتأثر على الإطلاق" .. رونالد كومان يرد بقوة على هجوم ستيفن بيرجفاين

صراع التصريحات بين كومان وبيرجفاين يشتد

رد المدرب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، على تصريحات ستيفن بيرجفاين لاعب الاتحاد الجديد، التي هاجمه فيها بسبب تصريحه السابق بأنه سيقوم باستبعاده من صفوف الطواحين، بعد خطوة انتقاله إلى دوري روشن السعودي.

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بيرجفاين أكد خلال تصريحات لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، على أن كومان يفقد مصداقيته بين اللاعبين، بعدما قام بالإساءة إلى سمعته في وسائل الإعلام، وأنه لن ينضم إلى منتخب هولندا إلا في حالة رحيل رونالد لأنه يرفض العمل تحت قيادته.

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وقال كومان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة البوسنة بدوري الأمم الأوروبية: "لم أتأثر على الإطلاق بتصريحات بيرجفاين، فأنا لم أقرأه ولكنني سمعت عنه، ومن المنطقي بالنسبة له أن يرد أليس كذلك؟".

وأضاف المدرب الهولندي: "ما قاله بيرجفاين لن يؤثر على رأيي بأن خطوة انتقاله إلى الاتحاد لا تدل على أي طموح رياضي، وأعتقد أنني لم أقل أكثر من هذا".

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وواصل: "هل لو كنت قلت إنني أعتقد بأن هذه خطوة رياضية جيدة بالنسبة له، لكنت أمتلك المصداقية من وجهة نظره؟ أعتقد أن تصريحاتي وقتها لن تُصدق".

وتابع: "يتصل بي الكثير من اللاعبين عندما يقومون بخطوة ما، ولكن دعونا لا نجعل الأمر أكبر مما هو عليه".

واختتم كومان تصريحاته قائلًا: "لقد قل شيئًا مقتنعًا به وأؤيده، وقام بالرد على تصريحاتي وهذا حقه، وكلانا نمضي قدمًا في حياتنا، ليس لدي أي مشاكل مع ستيفن مطلقًا، وأعتقد أنني كنت مدربًا وطنيًا ودعمته دائمًا ومنحته الفرصة، ولكن ما حدث غير مهم في هذه المرحلة".