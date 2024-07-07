ستيفان دي فري حسمها .. رسالة واضحة لأندية السعودية بعد محاولات ضمه

ماذا قال مدافع هولندا عن مستقبله مع إنتر؟

قبل أيام دخل المدافع الهولندي ستيفان دي فري؛ محترف إنتر الإيطالي، ضمن قائمة المرشحين للانضمام للأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

التقارير زعمت أن اللاعب مرصود من قبل نادي الاتحاد تحديدًا لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع المصري أحمد حجازي، لكنها أكدت كذلك أن اسمه مطروح على الطاولة دون اتخاذ خطوة جدية بعد أو تقديم عرض رسمي له.

هذه الأنباء لم يتركها دي فري كثيرًا لتتردد من خلفه، خاصةً وأنه منشغل حاليًا بمشواره مع هولندا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والذي نجح به أمس السبت، في العبور لنصف النهائي على حساب منتخب تركيا بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.

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وعقب المباراة التي شهدت تسجيله لهدف وحصده جائزة الأفضل بعدها من قبل الاتحاد الأوروبي، أكد دي فري مواصلة مسيرته مع إنتر عقب اليورو، نافيًا عزمه الرحيل أمام المغريات المالية.

وقال المدافع الهولندي: "عقدي ممتد ليونيو 2025، بجانب بند بأحقية التمديد لموسم آخر، هذا بخلاف أنني سعيد في إنتر، وأرى أن مستقبلي مع النيراتزوري".

يذكر أن صاحب الـ32 عامًا يلعب للنيراتزوري منذ عام 2018، ونجح معه الموسم الماضي في التتويج بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر المحلي.