كأس السوبر الأوروبية

ستيفاني "حكم السوبر الأوروبي" تُثير الجدل بقرار صادم لليفربول

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
هل كانت على صواب؟

أثارت الفرنسية ستيفاني فرابرت، حكم مباراة كأس السوبر الأوروبية، الجدل بقرار صادم لليفربول، بالتغاضي عن احتساب ركلة جزاء لساديو ماني في أول 15 دقيقة من عمر المباراة.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية وجود لمسة يد على المدافع أندرياس كريستينسين داخل منطقة الجزاء، بعد ضربة ساديو ماني المقصية، إلا أن ستيفاني أشارت باستمرار اللعب، وسط غضب أسد التيرانجا، الذي اكتفى بالتحسر على قرار حكم المباراة.

وما أثار الجدل أكثر، أنها رفضت اللجوء لتقنية حكم الفيديو (VAR)، نظرًا لتمركزها الصحيح على مسافة قريبة جدًا من اللعبة.

اختيارات المحررين

ولم يكن القرار المثير الوحيد للحكم في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الفريق اللندني بهدف أوليفييه جيرو، أيضًا في أول 5 دقائق، تغاضت عن إشهار البطاقة الصفراء في وجه فيرجيل فان دايك، لتعمده قطع هجمة مرتدة لتشيلسي بيده.

 

إغلاق