ستيفانو بيولي يستبعد "مواهب" النصر .. ويحسم موقف بروزوفيتش من مباراة العروبة

تعرف على قائمة أجانب النصر في مباراة العروبة..

استقر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، على قائمة أجانب الفريق في مباراة العروبة، كما حدد موقف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط الفريق، والعائد من غياب بسبب الإصابة.

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ويستضيف النصر نظيره العروبة، على ملعب الأول بارك، مساء الغد (السبت)، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، حيث يطمح الأصفر لمواصلة طريق انتصاراته تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي.

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وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر منصة (إكس)، أن بيولي قرر استدعاء بروزوفيتش لمباراة العروبة، ليعود الكرواتي للملاعب بعد غياب عن 4 مباريات، حيث لم يشارك مارسيلو في مباراتي الاتفاق والوحدة بالجولتين الرابعة والخامسة من دوري روشن، وكذلك مباراة الريان القطري في دوري النخبة الآسيوية، ولقاء الحزم، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف العنزي، أن بيولي استبعد الثنائي البرازيلي الشاب أنجيلو جابرييل وويسلي تيكسيرا، عن مباراة العروبة، رغم اعتماده بشكل كبير على اللاعبين خلال المواجهات الماضية، فيما قرر استدعاء المدافع علي لاجامي لقائمة مباراة العروبة.

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وطبقًا لذلك، فإن قائمة أجانب النصر لمباراة العروبة، تضم كلًا من الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، الفرنسي محمد سيماكان، الإسباني إيمريك لابورت، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوتافيو مونتيرو، السنغالي ساديو ماني، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول دوري روشن، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بينما يأتي العروبة، في المركز الحادي عشر، برصيد 7 نقاط.