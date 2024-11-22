ستيفانو بيولي يدافع عن قرار "غريب" .. ويؤكد: خسارة لاعب النصر أثرت علينا أمام القادسية

النصر تلقى خسارته الأولى هذا الموسم على يد القادسية..

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر الأول، عن أسفه إزاء الخسارة أمام القادسية بنتيجة (1-2)، في لقاء الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب الأول بارك.

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وتلقى النصر خسارته الأولى هذا الموسم في دوري روشن، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن القادسية، صاحب المركز الخامس.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن خسارة البرازيلي آندرسون تاليسكا، مؤثرة للغاية على الفريق، مضيفًا أن الخسارة كانت بسبب أخطاء الفريق، بين أهداف كان يُفترض تسجيلها، وأخرى كان ينبغي عدم استقبالها.

وتحدث مدرب النصر عن قراره بلعب الجناح عبد الرحمن غريب، في عمق الملعب، بقوله إنه يتم اتخاذ القرارات بناءً على مجريات اللقاء، مضيفًا أن المباريات تختلف، ولا يجب المقارنة، وكان يجب على اللاعبين تسجيل هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، ثم استقبلوا أهدافًا بعدها.

وتابع "نفتقد تاليسكا، وكنا نحتاج لصنع فرص أكثر. لدينا تفاوت في الأداء، ولابد أن نحافظ على الاستمرارية. اليوم لم يكافأ اللاعبون على المستويات التي قدموها خلال الفترة الماضية".

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واستطرد "نحن فريق واحد، وليس هناك تجزئة للمشكلة، نفوز ونخسر معًا، ولن أحمل أحدًا معينًا مسؤولية الخسارة".