تحدي الهلال والاتحاد .. ستيفانو بيولي يرفض إحباط جماهير النصر رغم فارق الـ11 نقطة

ماذا قال مدرب النصر بعد التعثر أمام التعاون؟

قال الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، إن مباراة التعاون كانت صعبة كما توقع، مضيفًا أن لاعبيه قدموا أداءً متميزًا، ولكنهم لم يوفقوا في الخروج من المواجهة بالنقاط الثلاث.

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وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، حيث تقدم التعاون بهدف عن طريق سعد الناصر، ثم نجح إيميريك لابورت في إدراك التعادل للنصر.

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وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن مشاركة أنجيلو جابرييل في الشوط الثاني، غيّر بعض النواحي التكتيكية، مضيفًا أن لاعبي النصر تحكموا في كل شيء، ولكن لم يستطيعوا الفوز بنقاط اللقاء، وسيسعون للتعويض في المباريات المُقبلة.

وتابع بيولي "جئنا إلى هنا من أجل الفوز، وفارق الـ11 نقطة كبير، ولكن ليس مستحيلًا، وسنواصل عملنا حتى نهاية الموسم".

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول دوري روشن السعودي، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، فيما صعد القادسية للمركز الثالث بـ31 نقطة، بعد الفوز على الوحدة بثلاثية نظيفة.

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ويحل النصر ضيفًا على الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، الثلاثاء المُقبل، في مباراة الجولة السادسة عشرة من دوري روشن.