"لا يزال لاعبًا في النصر" .. ستيفانو بيولي يرفض حسم رحيل تاليسكا رغم وداعه اللاعبين!

مستقبل تاليسكا لا يزال محل جدل..

رفض الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، حسم رحيل الجناح البرازيلي آندرسون تاليسكا، عن صفوف العالمي، رغم استبعاده من قائمة مباراة الفتح.

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وحقق النصر فوزًا على نظيره الفتح بنتيجة (3-1)، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي، ليرفع الأصفر رصيده إلى 35 نقطة، ويصعد "مؤقتًا" إلى المركز الثالث، مع نهاية الدور الأول.

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وذكرت تقارير بأن تاليسكا ودع زملاءه في الفريق، كما توصل لاتفاق - برفقة وكيله - مع إدارة فنربخشه التركي، وفي انتظار إعلان الصفقة بشكل رسمي، خاصة بعدما غاب عن آخر 5 مباريات للنصر، وشارك في تدريبات درجة الشباب، قبل وداعية زملائه.

وقال بيولي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الفتح، إن تاليسكا خارج القائمة، ولكنه لا يزال لاعبًا في النصر، مضيفًا "قريبًا تغلق فترة الانتقالات، والأيام المُقبلة ستكشف مصيره".

وأضاف "إيميريك لابورت غاب بسبب ظروف عائلي، أما عن عبد الله الخيبري، عائد من الإصابة، وكان غائبًا لمدة شهر، واستُهلك في اللقاء، وبروزوفيتش قدم عطاءً كبيرًا، وفضلت عدم إجهاده، ولذلك قمت باستبدالهما".

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وتابع بيولي "حققنا المطلوب في المباراة، وهو النقاط الثلاث، صحيح أننا تعبنا بعد هدف الفتح، ولكن عدنا مجددًا وحققنا الفوز".