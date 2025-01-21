ستيفانو بيولي "يراوغ" في مستقبل أندرسون تاليسكا .. ويكشف عن طبيعة إصابة نجم النصر أمام الخليج

ماذا قال ستيفانو بيولي بعد فوز النصر على الخليج؟!..

أعرب ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الخليج، مساء اليوم الثلاثاء.

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النصر فاز (3-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، على استاد "الأمير محمد بن فهد" في مدينة الدمام، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بيولي قال في المؤتمر الصحفي، بعد المباراة: "لاعبو النصر عرفوا كيف يتعاملون مع تقلبات اللقاء، وصبروا كثيرًا حتى تحقيق الفوز والحصول على الـ3 نقاط".

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وعن المنافسة على لقب الدوري.. أكد المدير الفني الإيطالي أن الفريق النصراوي سينظر إلى كل مباراة بشكلٍ منفرد؛ في انتظار ما ستسفر عنه التقلبات التي تحدث في هذه المسابقة الصعبة؛ على حد وصفه.

وعلى جانب آخر.. رفض بيولي تأكيد رحيل أندرسون تاليسكا، عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ قائلًا: "في الفترة المقبلة ستتضح الصورة، سواء برحيله أو استمراره.. يُهمني المجموعة الحالية ودعمها، وليس الحديث عن الغائبين".

ويحاول النصر التخلص من تاليسكا، منذ بداية الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، خاصة مع خروجه من الحسابات الفنية للمدرب الإيطالي؛ حيث قيل في البداية أنه قريب من فنربخشه، قبل أن تتعثر المفاوضات، مع دخول فرق أخرى في الصفقة.

وطمأن سيفانو بيولي جماهير نادي النصر، على إصابة مدافع الفريق علي لاجامي، في ظل النقص العددي الكبير في الخط الخلفي؛ معلنًا أنه يُعاني من "شدٍ بسيط" بسبب إرهاق المباراة، وسيكون جاهزًا للقاءات القادمة.

جدير بالذكر أن النصر رفع رصيده إلى النقطة 32، في "المركز الثالث" مؤقتًا بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.