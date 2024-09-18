بعد 24 ساعة فقط .. النصر يُعلن التعاقد مع ستيفانو بيولي لخلافة لويس كاسترو رسميًا!

بيولي أصبح المدرب الجديد للنصر بشكل رسمي

أعلن نادي النصر بشكل رسمي التعاقد مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لخلافة البرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته مؤخرًا.

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النصر لم ينتظر سوى 24 ساعة فقط للإعلان عن مدربه الجديد بعد إقالة لويس كاسترو، حيث تم الإعلان عن هذا القرار مساء أمس الثلاثاء.

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ونشر النصر عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي فيديو يُعلن فيه عن التعاقد مع بيولي، وتم إرفاق فيديو له مع ناديه السابق ميلان.

تمت إقالة كاسترو بعد التعادل أمام الشرطة العراقي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الإثنين الماضي.

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وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في مستوى ونتائج النصر تحت قيادة كاسترو، الأمر الذي عجل بقرار إقالته من تدريب العالمي، ليتم التعاقد مع بيولي لخلافته.