"الهلال لا يقهر!" .. ستيفانو بيولي يكشف أسباب موافقته على تدريب النصر ويتحدث عن الديربي وكريستيانو رونالدو

النصر في "تراجع" مع بيولي رغم البداية الرائعة..

كشف الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن أسباب "موافقته" على تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وخوض تجربة جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

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بيولي تولى تدريب النصر في سبتمبر 2024، وذلك بعد إقالة البرتغالي لويس كاسترو؛ حيث بدأ مسيرته مع الفريق بشكل أكثر من رائع، بالفوز في 7 مباريات متتالية، قبل أن يتعثر بالتعادل (3-3) مع الخلود، في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وجاءت الضربة الكبرى للمدير الفني الإيطالي مع قلعة العالمي، بالخسارة (0-1) أمام التعاون، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ وتوديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور ثمن النهائي.

واعترف بيولي في حوار مع الرابطة السعودية المحترفة، بأنه كان سعيدًا للغاية عندما اتصل به النصر، من أجل قيادة الفريق الأول؛ قائلًا: "أردت بدء تجربة جديدة، مختلفة عن العشرين عامًا من التدريب في إيطاليا".

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وأوضح أن ثقة مسؤولي النصر فيه، وطموحات النادي ومشروعه الرياضي الكبير، بالإضافة إلى تواجد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في صفوف الفريق؛ كلها كانت عوامل جعلته يوافق على العرض، بشكل رسمي.

وأعرب ستيفانو بيولي عن حماسه الكبير؛ من أجل قيادة النصر لمنصات التتويج، مشددًا على أنه نادٍ كبير وتاريخي في المملكة العربية السعودية، ويملك نجومًا على أعلى مستوى.

بيولي يتحدث عن ديربي الهلال وكريستيانو رونالدو

وعن ديربي الرياض المرتقب أمام الهلال.. أكد مدرب نادي النصر أنها ستكون تجربة رائعة؛ خاصة أنه سيواجه فريقًا يبدو أنه لا يقهر - على حسب وصفه -؛ مضيفًا: "فرصة كبيرة لنا؛ لاختبار مدى قوتنا وجاهزيتنا".

واعتبر بيولي أن ديربي الرياض؛ هو "اللقاء الأهم" للفريق النصراوي، في هذه الفترة بالتحديد؛ لأنه سيكون ضد منافس مباشر على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، إلى جانب الحساسية بين الناديين والأجواء الجماهيرية.

ووعد بيولي جماهير نادي النصر، بالاستعداد جيدًا لمواجهة الهلال؛ قائلًا: "سأعيش هذه المشاعر لأول مرة.. أنا أسمع عن أجواء ديربي الرياض منذ أتيت إلى المملكة العربية السعودية".

النصر يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم الجمعة القادم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأخيرًا.. أشاد ستيفانو بيولي بالأسطورة رونالدو، مؤكدًا على أنه "بطل عظم"، يتمتع بأخلاقٍ رائعة، ويحاول تطوير نفسه باستمرار، مع حفاظه على نفس الحماس، كما ولو كان لاعبًا في بداية مسيرته الكروية، بالإضافة إلى رغبته الشديدة في مساعدة النصر للعودة إلى منصات التتويج.

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023؛ حيث فشل في التتويج بأي لقب رسمي مع الفريق الأول - حتى الآن -، مكتفيًا بالحصول على بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "الودية"، مطلع الموسم الرياضي الماضي.