ستيفانو بيولي كان المقصود .. لاعب النصر يثير غضب الجماهير بلقطة جديدة في مباراة الشباب

رد فعل غريب..

لا تزال مباراة الديربي بين الشباب والنصر، تعج بالمزيد من اللقطات الجدلية، بعد القمة المثيرة التي انتزع فيها النصر فوزًا خارج قواعده بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

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المباراة شهدت عددًا من اللقطات، بين احتساب ركلتي جزاء، سجل منها كريستيانو رونالدو هدف فوز النصر، وأهدر منها عبد الرزاق حمد الله فرصة عودة الشباب في الدقيقة الأخيرة، فضلًا عن طرد مدافع النصر، محمد سيماكان، وإصابة لاعب من كل فريق، وهما نواف بوشل ويانيك كاراسكو.

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ونشر الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، لقطة جديدة في مباراة الديربي، لكشف رد فعل الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني للنصر، بعد إهدار حمد الله لركلة الجزاء، والتي أظهرت فرحة عارمة من قِبل الجهاز الفني واللاعبين، خاصة وأن الحكم أطلق صافرة نهاية اللقاء، عقب الركلة مباشرة.

ورغم التركيز على بيولي، إلا أن عددًا من المتابعين لاحظ رد فعل البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، الذي لم يقدم أي ردة فعل إزاء إهدار فرصة تعادل الشباب في اللقاء، الأمر الذي أثار استياء متابعين وصفوه بـ"البرود" واختصار وضع اللاعب وحاله مع العالمي، كما طالب متابع، المدرب بيولي، بالاعتماد على أنخيلو جابرييل، بدلًا من تاليسكا في المواجهات المُقبلة.

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ولا يزال تاليسكا مثار جدل بين الجماهير النصراوية، التي تتهمه بتراجع مستواه الملفت للنظر، بعدما كان أحد أبرز هدافي الفريق في الموسم الماضي، قبل إصابته في وتر العضلة الأمامية، خلال شهر مارس، لتنهي موسمه مبكرًا مع فارس نجد، قبل عودته خلال المعسكر التجريبي للفريق قبل بداية الموسم.