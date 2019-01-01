ستيرلينج: نؤمن بحظوظنا في الدوري حتى ولو نفاها جوارديولا!

تصريحات مهمة من الدولي الإنجليزي..

أكد رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه لا يزال يؤمن بقدرته على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى وإن حاول بيب جوارديولا، مدرب السيتيزنز أن يُظهر غير ذلك.

السيتي لا يعيش أفضل أيامه هذا الموسم على الصعيد المحلي، حيث ارتفع فارق النقاط بين كتيبة جوارديولا والمتصدر ليفربول إلى 11 نقطة بعد مرور 14 جولة، ولكن رغم ذلك يؤمن ستيرلينج أن الدوري لا يزال في الملعب.

ستيرلينج في تصريحات لسكاي سبورت قال "لا يوجد أحدًا داخل مانشستر سيتي سعيد بما يحدث، ولكنه للأسف يحدث وعلينا أن نتعامل مع ذلك. علينا أن نواصل العمل ونواصل الإيمان حتى لو لم يقل المدرب ذلك.".

كما أضاف "إنه موسم طويل للغاية وهم متقدمون جدًا بفضلهم لا بفضل أي أحد آخر ولكنه الدوري الإنجليزي! يجب علينا أن نكون مستعدين دومًا فأمامهم مباريات صعبة، علينا فقط التركيز والفوز في مبارياتنا لنستغل سقوطهم إن حدث.".

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ويستعد السيتي لمباراة قوية أمام مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، ولم يحرز ستيرلينج خلال 16 مشاركة له أي هدف في شباك المانيو، ولكن لا يزال الدولي الإنجليزي يؤمن بقدرته على فك هذه العقدة.

"سمعت كثيرًا بعد المباريات أنني لم أكن باللاعب الذي يسجل الأهداف وأنني لست جيدًا أمام المرمى. عندما ظهرت في عالم كرة القدم كنت أريد إثبات أنني لاعب جيد، ولكنني لم أكن أنانيًا وأريد التسجيل وحسب."

وأتم "لكن بعد ذلك استمعت إلى النقاد، وأردت إثبات أنني يمكنني أن أسجل أهدافًا، وأظن أنني فعلت ذلك بالفعل. إنه تحول كبير في عقليتي، الآن أصبحت أفكر فقط في كيف سأسجل الهدف وماذا ينبغي عليّ أن أفعل لتحقيق ذلك.".