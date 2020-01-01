ستيرلينج: نؤمن بإمكانية الإطاحة بريال مدريد وهذا سر قوة زيدان

رحيم ستيرلينج يتحدث عن رؤيته لمواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

تحدث النجم الدولي الإنجليزي وجناح مانشستر سيتي عن المباراة المنتظرة التي ستجمع فريقه أمام ريال مدريد مؤكدًا على أن الجميع ينتظرها بفارغ الصبر.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء الأربعاء المقبل من أجل مواجهة الفريق الملكي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

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وحول ذلك، قال رحيم ستيرلينج إن لاعبي مانشستر سيتي يؤمنون بالقدرة على الإطاحة بريال مدريد وتحقيق الفوز عليه في المواجهة التي ستجمع بينهما.

وأضاف: "أعتقد أن زين الدين زيدان أعطى قوة إضافية لريال مدريد وكان قادرًا على زرع عقلية الفوز، وهذا هو سر قوة الفريق مع مدربه الفرنسي"

وتابع: "لا يمكن حصر نجاحات زيدان في مدريد في خانة الحظ، أعتقد أن الفوز بدوري أبطال أوروبا عدة مرات على التوالي أمرًا صعبًا للغاية"

وأردف: "بعض الناس لديهم تلك العقلية الرابحة والتي يزرعونها فيمن حولهم، أود أن أقول إنه تطور بشكل رائع حين كان لاعبًا والآن حين أصبح مدربًا، وهذا ما يكون السبب وراء فوزه وليس الحظ"

وحول المباراة قال: "نحن نعلم صعوبة ذلك، وربما يكون أحد أهم اللقاءات التي خاضها أغلبنا في مسيرته، ولكننا نعطي كامل تركيزنا من أجل تخطي هذه المرحلة"

وأكمل: "هذه هي فرصتنا للذهاب كما هو مخطط له، أعتقد أنها من الممكن أن تكون سنة رائعة بالنسبة لنا في دوري أبطال أوروبا، علينا إخراج ما صنعنا في الأشهر الماضية أمام الجميع"

وحول اللاعب الذي يود اللعب بجواره من بين لاعبي ريال مدريد قال: "أعتقد أنه مودريتش، لقد لعبت ضده عدة مرات خاصة مع منتخب كرواتيا، طريقته في ممارسة كرة القدم ممتعة وجذابة ومن الجميل النظر إليها"

وفيما يخص انتقاله هو لريال مدريد: "أنا الآن سعيد في مانشستر سيتي ولكن هذا لا يمكن أن ينفي كون ريال مدريد نادٍ رائع وكبير وأنه عندما ترى قميصه الأبيض تشعر بقيمته الكبيرة"

واسترسل: "لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل، من الممكن أن تلعب في أي نادٍ بعد سنوات من اعتقادك أن ذلك لن يحدث أبدًا، ولكنني أركز مع فريقي في الوقت الحالي"

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يذكر أن مانشستر سيتي يسعى للتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أنه عوقب بالإيقاف عامين عن المشاركة في المسابقات الأوروبية بداية من الموسم المقبل