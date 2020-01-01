ستيرلينج أفضل من رونالدو تهديفيًا في الدوري الإنجليزي

رحيم ستيرلينج مع مانشستر سيتي يتفوق على كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

واصل النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج رحلته مع تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليج، وهذه المرة تمكن من كسر رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

ونجح مانشستر سيتي في اكتساح واتفورد بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيترلينج هدفي مانشستر سيتي الأول والثاني، ليرفع حصته من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إلى 19 هدفًا، وفي المجمل إلى 85 هدفًا.

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وبذلك، يتخطى ستيرلينج رونالدو الذي سجل 84 هدفًا مع مانشستر يونايتد، في البريميرليج قبل أن يرحل إلى ريال مدريد صيف العام 2009.

وأصبح ستيرلينج الآن في المركز السادس على مستوى تلك القائمة مع نجم تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي إيدين هازارد الذي يمتلك 85 هدفًا في البريميرليج هو الآخر.

ويعيش ستيرلينج في الموسم الحالي حالة مميزة مثل تلك التي عاشها في الموسم الماضي، ليصبح أحد أهم لاعبي مانشستر سيتي وفريق بيب جوارديولا على الإطلاق.

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وبذلك اختتم مانشستر سيتي موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصار كاسح، في انتظار المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.