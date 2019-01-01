ستيرلينج: أرفض المقارنة مع رونالدو وميسي إلا في حالة واحدة

يرى ستيرلينج أنه مازال أمامه طريقاً طويلاً للوصول إلى ميسي ورونالدو

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي، أن تتم مقارنته مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وتواجد الثلاثي معاً في القائمة النهائية، التي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول بالأمس، للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية: "ميسي لاعب واحد فقط من نوعه، يمكنكم المقارنة بيني وبينه وبين رونالدو في حالة واحدة، عندما أسجل 50 أو 60 هدفاً لمدة 15 عاماً".

وتابع: "لا أريد أن أسمع تلك المقارنات، أنا لا أقلل من قدر نفسي، ولكن هذا الثنائي يفعل ذلك منذ 15 عاماً".

وواصل صاحب الـ 24 عاماً: "هناك عملية تطور كبيرة يجب أن تحدث، أنا أعمل على تطوير نفسي وتحسين أرقامي كل عام".

جدير بالذكر أن ستيرلينج سجل هذا الموسم سبعة أهداف وصنع هدفاً وحيداً، مع فريقه في عشر مباريات بمختلف المسابقات.