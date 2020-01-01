ستونز يتسبب في فقدان جوارديولا لرقم لم يُكسر منذ روني

جون ستونز يتسبب في فقدان بيب جوارديولا لرقم قياسي كان يحققه منذ عام 2011 ولم يكسره من وقتها سوى واين روني.

سجل اللاعب السنغالي مبوانا ساماتا هدفًا لصالح فريقه أستون فيلا أمام نظيره مانشستر سيتي في لقاء نهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي المقامة اليوم.

جاء هذا الهدف ليكسر رقمًا قياسيًا كان يملكه بيب جوارديولا رفقة الفرق المختلفة التي قام بتدريبها منذ عام 2011، بالتحديد منذ نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد.

وكان هدف اليوم لأستون فيلا هو أول هدف يتلقاه بيب جوارديولا منذ عام 2011 في المباريات النهائية بإستثناء لقاءات بطولات السوبر سواء المحلية أو الأوروبية.

المزيد من الفرق

وخرج جوارديولا بشباك نظيفة في ثمانية لقاءات نهائية متتالية، كانت هي نهائي كأس العالم للأندية 2011 وكأس ملك إسبانيا 2012 وكأس ألمانيا 2014 و2016.

جوارديولا: مانشستر سيتي يستحق كأس كاراباو وهكذا هزمنا ريال مدريد

بالإضافة لنهائي كأس العالم للأندية في عام 2013 وبطولتي كأس الرابطة في آخر موسمين وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأتى الهدف الوحيد لأستون فيلا في اللقاء حتى الآن من خطأ واضح للنجم جون ستونز الذي سقط قبل أن يبعد كرة كانت في متناوله تحولت لهجمة خطيرة جاء منها الهدف.

جدير بالذكر أن ساماتا هو خامس لاعب في تاريخ قارة إفريقيا يسجل في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد دييديه دروجبا ويايا توريه وجوزيف ديزري جوب وأوبافيمي مارتينز.