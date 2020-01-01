ستوريدج يكشف القصة وراء رقصته الشهيرة

لماذا اعتاد دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول السابق الاحتفال بهذه الطريقة؟

كشف مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق دانييل ستوريدج عن سر رقصته الشهيرة التي اعتاد أن يقدمها احتفالًا بالأهداف التي يسجلها.

وكان ستوريدج قد انتهى عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الماضي، وهو حاليًا بلا نادٍ حيث لم يتعاقد أي فريق معه بعد أن أصبح لاعبًا حرًا منذ استغناء طالطة سراي عن خدماته.

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وحول سر احتفاله الشهير، كشف دانييل ستوريدج عن السبب الذي جعله يحتفل بهذه الطريقة على مدار السنوات التي تألق فيها بقميص ليفربول.

وقال ستوريدج: "الأمر بدأ في ليلة كنت أقضيها رفقة الأصدقاء، كنت أسهر معهم ومع أبناء عمي خلال ليلة قضيناها سويًا في شقتي"

وأضاف: "تناولنا بعض المشروبات، وكانت هناك موسيقى قادمة من أحد المنازل المجاورة، وبمجرد أن سمعتها بدأت أتحرك بجسدي معها"

وتابع: "رقصت هذه الرقصة وقام أصدقائي بتصويري، ووجد الجميع أنها مضحكة ولطيفة للغاية، لذلك قلت لهم إنني إذا سجلت هدفًا سأحتفل بهذه الطريقة"

وأردف: "أعتقد أنه في المرة الأولى قمت بالرقص كان خلال مواجهة أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات كأس كارلينج في ستامفورد بريدج عندما كنت ألعب بقميص تشيلسي"

وأكمل: "الاحتفال بالأهداف شيء يعكس شخصيتك، على الرغم من أنه لا يجب الإفراط في التركيز عليها وعلى تفاصيلها إلا أنها تعكس بعض الجوانب الشخصية لدى اللاعب"

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يذكر أن دانيال ستوريدج قد تألق بقميص ليفربول في الفترة ما بين 2013 و2015، وخاصة رفقة الثنائي لويس سواريز ورحيم ستيرلينج، حيث شكلوا ثلاثيًا قويًا في تلك الحقبة.