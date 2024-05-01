"هدف ساني وركلة جزاء كين"

نجح دانييل ستوريدج، نجم ليفربول السابق، في توقع سيناريو مواجهة بايرن ميونخ وريال مدريد أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعادل بايرن ميونخ مع ضيفه ريال مدريد بنتيجة (2-2) على ملعب أليانز أرينا، حيث سجل للفريق البافاري "ليروي ساني وهاري كين (من ركلة جزاء)، بينما أحرز فينيسيوس ثنائية ريال مدريد.

وكتب ستوريدج تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، قبل صافرة بداية المباراة، قال فيها: "ساني سيكون مشكلة كبيرة الليلة. سيسجل هدفًا، وهاري كين (ركلة جزاء)".

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وأضاف: "أنا أميل إلى (2-2)، يمكن أن تكون النتيجة 3-2 لبايرن إذا جاء من مقاعد البدلاء. الأهداف كثيرة".

توقعات ستوريدج لاقت انتشارًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وعلق أحد المتابعين "ما هذا بحق الجحيم"، وأضاف آخر: "هل تخونني ابنتي يا ستوريدج"، وقال ثالث: "هل سأحصل على صديقة هذا العام".

يشار إلى أن ستوريدج قد تعرض للإيقاف 4 أشهر بسبب تورطه في قضية مراهنات وتغريمه 150 ألف إسترليني، بعدما سرب معلومة لشقيقه بانتقاله إلى إشبيلية الإسباني، وتم استخدام هذا الخبر في المراهنات.