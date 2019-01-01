ماذا قال ستواني عن أخبار انتقاله إلى برشلونة؟

مهاجم جيرونا آخر المرشحين لدعم هجوم البارسا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال برشلونة يبحث عن مهاجم لضمه قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي تعويضًا لرحيل منير الحدادي إلى إشبيلية وخوفًا من تعرض لويس سواريز لغياب طويل في النصف الثاني من الموسم.

وارتبط النادي بعدد من الأسماء أبرزها ألفارو موراتا وفيرناندو يورينتي، لكن الاسم الأقوى حاليًا هو كريستيان ستواني مهاجم جيرونا صاحب الـ12 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم والهداف الثالث للبطولة خلف ثنائي هجوم البارسا.

ستواني آخر أفكار برشلونة لتعويض منير الحدادي

ورفض صاحب الـ32 عامًا التعليق على أخبار اهتمام الفريق الكتالوني به، مكتفيًا بالقول "لا أعرف شيئًا" حين سُئل عن تلك الأخبار.

يُذكر أن منير الحدادي رفض تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري مع البارسا، مما دفع النادي لتجميده وإبعاده عن اللعب قبل أن يقتنع بقبول عرض إشبيليه لشراء الأشهر الستة الأخيرة في عقده مقابل مليون يور، بعدما كان اللاعب قد وقع لهم بالفعل على أن يبدأ مشواره في الأندلس الموسم القادم.