"ستنهون الدوري في المركز السادس أيها الحثالة".. أليجري يستشيط غضبًا ويهين مسؤولي إنتر!

أحمد مجديأحمد مجدي
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Allegri Marotta.Getty/GOAL
كأس إيطالياالدوري الإيطالي - سيري آيوفنتوسإنتر ميلانماسيميليانو آليغري

غضب مدرب يوفنتوس بعد الهزيمة من النيراتزوري

أظهر مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري غضبًا كبيرًا عقب خسارة فريقه من إنتر ميلانو في نصف نهائي كأس إيطاليا، ليس فقط تجاه لاعبيه!.

مسؤولو إنتر ميلانو أنفسهم كانوا هم المستهدفين بسباب أليجري وغضبه، حيث صاح في وجههم: "ستنهون في المركز السادس على أي حال.. أنتم مجموعة من الحثالة!".

توجه أليجري بتلك الكلمات وفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" إلى عدد من مسؤولي إنتر في الملعب، وأهان أيضًا جيوسيبي ماروتا وداريو باتشين.

كما توجه إلى لاعبيه قائلًا بصراخ في وجوههم: "لابد أن ننهي في مركز متقدم عنهم في الدوري على أي حال!".

وفاز إنتر على يوفنتوس بهدف نظيف سجله فيديريكو دي ماركو في الدقيقة 15 من عمر مباراة العودة التي أوصلت الأفاعي إلى النهائي لمواجهة الفائز من فيورنتينا وكريمونيزي في نهائي البطولة يوم 24 مايو المقبل.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابًا بهدف لمثله وبذلك تأهل النيراتزوري بواقع 2-1 بمجموع المباراتين.

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