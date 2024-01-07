ستكون معركة.. نجم ريال مدريد يخشى أتلتيكو!

أكد مهاجم ريال مدريد، خوسيلو ماتو، صعوبة مواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يوم الأربعاء المقبل في المملكة العربية السعودية.

ورغم ابتعاد الأتلتي عن الميرنجي بفارق 10 نقاط في ترتيب الدوري الإسباني، إلا أن مهاجم الريال يتذكر جيدا أن الخسارة الوحيدة لفريقه هذا الموسم كانت أمام الروخيبلانكوس.

وقال خوسيلو، في تصريح نقلته صحيفة ماركا: "أتلتيكو هو الفريق الوحيد الذي هزمنا هذا الموسم، المباراة متقاربة للغاية، ستكون معركة، والفريق الذي يتمتع بأفضل عقلية وروح سيذهب إلى النهائي".

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وختم: "حقيقة أننا نلعب بعيدًا عن مدريد لا يعني أن الديربي سيكون أقل حدة، لا يزال الديربي، وسيكون هناك الكثير من التوتر".

ويضرب الفائز من ديربي مدريد موعدًا في نهائي السوبر مع بطل موقعة برشلونة وأوساسونا، المقررة الخميس المقبل.