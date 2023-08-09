"ستكون كارثة" .. أسطورة بايرن ميونخ يعلق على صفقة هاري كين!

نجم وسط بايرن ميونخ السابق يعلق على مفاوضات النادي البافاري مع توتنهام لضم هاري كين..

يرى ديتمار هامان نجم بايرن ميونخ الألماني السابق أن فشل "البافاري" في التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم وقائد نادي توتنهام سيكون بمثابة الكارثة على فريقه السابق.

توتنهام رفض ثلاثة عروض من بايرن ميونخ للتخلي عن هاري كين، كان آخرها بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو، رغم أن عقد قائد منتخب إنجلترا مع "سبيرز" ينتهي في صيف 2024.

وخلال تصريحات مع النسخة الألمانية من شبكة "سكاي سبورتس"، انتقد هامان تصرف بايرن ميونخ في مفاوضاته مع توتنهام من أجل هاري كين، حيث أن اللاعب يريد التوصل لحل بشأن مستقبله قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

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وقال هامان: "بايرن ميونخ لم يتصرف بشكل صحيح، لقد قال إنه يريد الذهاب إلى ميونخ، يجب أن يعرف النادي الآن أنه بعد التحدث علنًا عن اسم كين، فعليهم دفع المال الذي يريده توتنهام".

وأضاف: "إن ترك اللاعب بهذه الطريقة كارثي من حيث الصورة العامة إذا لم يحدث تغيير، كان على بايرن أن يدرك أن رئيس توتنهام مفاوض صعب، تصريح أولي هونيس قبل بضعة أسابيع أن توتنهام يجب أن يستسلم عند نقطة ما لم يكن مفيدًا بالتأكيد".

وأردف: "ربما قلل هونيس من شأن الأمر برمته واعتقد أن كين سيضغط من أجل الانتقال، مما زاد من الضغط على توتنهام".

واختتم هامان: "ربما لم يكن كين يضغط على توتنهام ولكن بايرن مع إنذاره العلني بعدم التحرك بعد ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي يتصرف بطريقة خاطئة، القصة بأكملها ليست عادلة للاعب، لقد التزم بالنادي وأخبر الجماهير أنه يريد الذهاب إلى ميونخ".

تشير التقارير إلى أن كين يستعد للبقاء في توتنهام للموسم القادم حيث أعجب بفلسفة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو وتمتع بالتدريب تحت قيادة الأسترالي.

ومع ذلك، من المفهوم أنه رفض عرضًا لتجديد عقده مع توتنهام، الذي يقدر قيمة هدافه التاريخي بحوالي 115 مليون يورو مع رفض رئيس النادي دانيال ليفي التزحزح عن هذا السعر.