"ستقال في الصباح".. جراهام بوتر يرد على هتافات جماهير برايتون ضده

بوتر يرد على جماهير برايتون

رد مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، جراهام بوتر، على هتافات جماهير نادي برايتون خلال اللقاء الذي جمع البلوز مع الأخير ضمن الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث استطاع برايتون أن ينتصر على تشيلسي برباعية لهدف، وكانت الجماهير سعيدة للغاية، مما دفعهم للهتاف ضد بوتر، مدربهم السابق الذي رحل بعد بداية الموسم للبلوز.

فمع تقدم برايتون بنتيجة 3-0 في الشوط الأول، انفجرت الجماهير في الهتاف ضد جراهام، حيث قالت: "ستُطرد في الصباح"، حيث يبدو أنها لا تغفر له رحيله بعد بداية الموسم.

وبالتالي، رد بوتر على هذه الهتافات، حيث قال للصحفيين: "ليس لدي ما أعتذر عنه. أعتقد أنني قمت بعمل جيد في النادي وتركته في مكان جيد ولكن يحق للناس إبداء آرائهم".

وواصل: "إنه جزء من العملية. عليك أن تعاني وتشعر بالألم من أجل النمو والتحسن. علينا أن نتحمل الألم اليوم ونتعلم منه".

فيما رفض مدرب برايتون الحالي، روبيرتو دي زيربي، التعليق على ما حدث من الجماهير تجاه بوتر، حيث قال لـ "BBC": لا أريد أن أتحدث عن هذا. أنا آسف لهذه الأشياء. لا أعرف ما حدث في الماضي ولا أريد أن أعرف".