ستساعده في الانتقالات؟ مفاجأة مالية ضخمة يحسمها النصر

النصر يسعى لزيادة مداخيله

حسم نادي النصر مفاجأة مالية ضخمة، قد تُساعده في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين استعدادًا للموسم القادم.

ويبحث النصر عن تدعيم صفوفه بلاعبين يمتلكون إمكانيات مميزة، من أجل تعويض جماهيرهم عن الخروج الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة رسمية.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة النصر قامت بتوقيع عقد رعاية ضخم جدًا وكبيرة من نوعه.

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وشدد العنزي خلال تغريدته على أن العقد الذي وقعت عليه إدارة النصر، سيساهم من خلاله بزيادة مداخيل النادي خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع سعي النصر للتعاقد مع أكثر من صفقة مميزة خلال الفترة الحالية، حيث يقترب النادي من التعاقد مع البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي الإنجليزي.