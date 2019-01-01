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الدوري الإنجليزي الممتاز

سترلينج وساني يقتربان من كتابة التاريخ في البريميرليج

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Getty Images
أرقام مبهرة للثنائي الإنجليزي والألماني مع مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي والحالي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح الثنائي رحيم سترلينج وليروي ساني، على أعتاب دخول التاريخ مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

سترلينج وساني يقدمان مستويات مميزة مع فريق المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم، سواء بتسجيل أو صناعة الأهداف.

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البعض يقوم بتشبيه هذه الثنائي بتييري هنري ودينيس بيركامب، أندي كول وبيتر بيردسلي ودانيل ستوريدج مع لويس سواريز.

الثنائي ساهم في 44 هدف مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وهو ما يعتبر نصف ما سجله الفريق بـ99 هدف حتى الآن.

الموسم الماضي ساني سجل 14 هدف وصنع 19، ويحتاج تسجيل 4 وصناعة 7 لمعادلة هذا الرقم بالموسم الحالي.

وهو ما يعني أنه لا يوجد أي لاعب تفوق على ساني في صناعة الأهداف منذ بداية الموسم الماضي، ويأتي بعده رحيم سترلينج متفوقاً على محمد صلاح، بول بوجبا وكريستيان إريكسن بفارق هدف.

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الأرقام الملفتة لكل منهما تشير نحو ثنائية جديدة تكتب التاريخ في البريميرليج، وهو ما تحدث عنه جوارديولا في وقت سابق، متوقعاً مستقبل مشرك لهما.

ويطمح الإسباني في الاستفادة مرة أخرى من سترلينج وساني، عندما يلعب الفريق ضد هيديرسفيلد، في جولة جديدة من سباق البريميرليج الذي يتصدره ليفربول بفارق 4 نقاط عن سيتي.

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