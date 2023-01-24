سترلينج غيّر مصير رونالدو .. لهذا السبب فشل انتقال كريستيانو إلى مانشستر سيتي!

كيف منع سترلينج رونالدو من الانتقال لمانشستر سيتي؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن سبب فشل انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق مانشستر سيتي بالصيف الماضي.

وبالعودة إلى صيف عام 2021 انتظر الجميع معرفة النادي الجديد لرونالدو بعد أن أكد النجم البرتغالي رغبته في الرحيل عن فريق يوفنتوس والدوري الإيطالي.

وسارعت العديد من الأندية لضم أسطورة البرتغال بما في ذلك أندية مانشستر سيتي واليونايتد، وقرر رونالدو في النهاية العودة إلى فريق مانشستر يونايتد.

ووفقًا لموقع "موندو ديبورتيفو" فإن فشل انتقال رونالدو إلى السيتي جاء بسبب تعثر انتقال رحيم سترلينج إلى فريق برشلونة.

وأكد الموقع أن مدرب السيتي بيب جوارديولا لم يكن معارضًا لوجود رونالدو كجزء من فريقه.

وأنضم رونالدو مؤخرًا لفريق النصر السعودي ونجح في تسجيل هدفين في أول مشاركة له مع فريقه بموسم الرياض أمام باريس سان جيرمان، لكنه فشل في هز الشباك بشكل رسمي ببطولة الدوري السعودي.