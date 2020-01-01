سترلينج: أتمنى هذا من ميسي وهدفي مساعدة مانشستر سيتي

رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي يكشف عن طلب خاص من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.

أعرب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي عن أمله في الحصول على قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سترلينج مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وأكد خلالها أن قميص ميسي هو طلبه الوحيد في قمصان كرة القدم حول العالم.

وتطرق سترلينج للحديث خلال تصريحاته عن رغبته في تحسين أرقامه الخاصة مع مانشستر سيتي، مؤكدًا على أمله في مساعدة الفريق بشتى الطرق.

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وقال سترلينج: "أنا أحب جمع القمصان لكنني لا أضعها على الحائط، لأنني لا أحب دخول أحدهم لمنزلي ليعرف أنني لاعب كرة قدم، ربما بعد أن أستقر بعد الاعتزال سأقوم بتخصيص غرفة للألقاب وأضع فيها القمصان المفضلة لي".

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وأضاف: "هناك واحد فقط أتمنى الحصول عليه، عندما واجهنا برشلونة حصلت على الخاص بنيمار، لكنني أتمنى الحصول على قميص ميسي، أعتقد أن ذلك هو الأول بالنسبة لي الذي أطلبه في مسيرتي".

وعن مستواه هذا الموسم: "أريد أن أسجل حوالي 15 هدفًا إضافي في هذا الموسم، هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه بنهاية الموسم".

وأنهى تصريحاته:"لا أريد تحقيق الأرقام فقط لهذا الغرض، أتمنى أن أساعد الفريق على تحقيق الانتصارات، والفوز بالألقاب".

جدير بالذكر أن سترلينج كان قد سجل 20 هدفًا في كل البطولات مع مانشستر سيتي هذا الموسم خلال 39 مباراة.