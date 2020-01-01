سترلينج: أتحفظ على عودة كرة القدم، وأفكر في السيناريو الأسوأ

رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتي يعرب عن انزعاجه من فكرة عودة كرة القدم دون توفير الأمان اللازم للجميع.

أعرب النجم الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتي عن انزعاجه من فكرة عودة مباريات كرة القدم من جديد دون توفير التأمين اللازم لكافة أفراد المنظومة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "يوتيوب"، وشدد خلالها أيضًا على اشتياقه لعودة النشاط من جديد.

ولم يكن سترلينج هو اللاعب الوحيد الذي أبدى اعتراضه على العودة في الظروف الحالية، حيث سبقه داني روز نجم توتنهام هوتسبير.

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وقال سترلينج: "اللحظة التي سنعود فيها للملاعب يجب أن تكون آمنة بالنسبة للجميع ليس لنجوم كرة القدم فقط، بل للطواقم الطبية والحكام والكل".

وأضاف: "لا أعرف كيف سيسير ذلك لكنني أشعر أنه عندما يتم ضمان سلامة الجميع سيكون ذلك هو الوقت المناسب لعودة كرة القدم".

وأردف: "حتى يأتي ذلك الوقت أنا لا أعرف كيف أعبر عن الكلمة، لست خائفًا لكنني أشعر بالتحفظ وأفكر في أسوأ السيناريوهات".

وأنهى تصريحاته: "في الوقت نفسه أنا أتطلع لعودة كرة القدم وأريد حقًا أن أعود لممارستها، لكنني أتمنى أن تكون كافة الأمور على ما يرام عندما يأتي ذلك الوقت".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد عنهم ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة.