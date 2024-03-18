"ستدفع الأندية أموالًا لمشجعيها".. بيكيه يدعو لثورة تغيير في كرة القدم: لماذا 90 دقيقة!

"تحتاج إلى إيجاد طرق لتسجيل المزيد من الأهداف"

تحدث أسطورة برشلونة جيرارد بيكيه عن التحديات الكبرى التي تواجه كرة القدم في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن اللعبة الأكثر شعبية في العالم لا تنافس الرياضات الأخرى، وإنما تنافس "نتفليكس وأمازون ويوتيوب وتيك توك".

وقال بيكيه، في تصريح لصحيفة "التايمز": "هناك نقطة عندما يبدأ مشاهدة المباريات بنظارات (الواقع الافتراضي)، ستكون مثل التواجد في الملعب، إلا أنك ستكون قادرا على القول، الآن أريد أن أجلس بجوار تشافي، والآن أريد المشاهدة من خلف المرمى".

وأضاف: "ستكون هناك نقطة تدفع فيها الأندية للجماهير من أجل الذهاب إلى الملعب، لأن التجربة في المنزل بملابس النوم الخاصة بك، أفضل من الذهاب إلى الملعب، نحن لسنا بعيدين عن ذلك، وعليك أن تفهم إلى أين تتجه كرة القدم، وإلى أين يذهب الترفيه ومزجهما، حتى يظل الناس مرتبطين بالرياضة".

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وردًا على سؤال "إذا كانت هناك قاعدة واحدة يجب أن تتغير في كرة القدم، فماذا ستكون؟"، علق: "تحتاج إلى إيجاد طرق لتسجيل المزيد من الأهداف أو أنه لا يمكنك إنهاء المباراة بالتعادل، لما لا؟ في لعبة البيسبول وكرة السلة لا توجد تعادلات. تذهب إلى مباراة وتنتهي بالتعادل والشعور هو من فاز!".

وأوضح أن "كرة القدم تخشى التغيير، لها تاريخ ضخم، لكن التغيير سيحدث، يجب أن يحدث، من الصعب فهم مباراة مدتها 90 دقيقة يمكن أن تنتهي 0-0 بالنسبة للجيل الجديد"، مشيرًا إلى مشروعه التجاري Kings League، وهي بطولة كرة قدم تكون المباريات من شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، وتصل أعداد الجمهور إلى مئات الآلاف، حيث تشاهد عبر منصات البث مثل Twitch وTikTok.

وأنهى حديثه: "أحد الأسباب التي دفعتنا إلى إنشاء Kings League هو أنني رأيت أطفالي يشاهدون مباراة كرة قدم وبعد 10 دقائق كانوا على هواتفهم وأجهزتهم اللوحية ويشاهدون أشياء أخرى في نفس الوقت، كرة القدم ترفيه، لذلك فهي لا تنافس الرياضات الأخرى فقط، بل تنافس نتفليكس وأمازون ويوتيوب وتيك توك، كل شخص لديه وقت محدود، ومباراة لمدة 90 دقيقة ليست مثيرة".