Allan Saint-Maximin Ahli Luiz Felipe Ittihad 2024Getty
أحمد رفعت

"ستتقلص ميزانيتكم بالصيفية" .. تحذير قوي من "الاستقطاب" للاتحاد والأهلي!

دوري روشن السعوديالاتحادالأهلي

تعرف على رسالة الاستقطاب للاتحاد والأهلي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

وجه برنامج الاستقطاب تحذيرًا قويًا إلى ناديي الاتحاد والأهلي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بشأن ميزانية الناديين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن برنامج الاستقطاب اجتمع مع ناديي الاتحاد والأهلي، أبلغهما بوجوب جلب عقود مجزية ماديًا من أجل تسويق اللاعبين الأجانب الذين لا ترغب الأندية في استمرارهم.

وأضافت الصحيفة أن برنامج الاستقطاب حذر الأندية بتقليص الميزانية المخصصة لهم في حال رحل هؤلاء اللاعبين بمخالصات تترتب عليها أعباء مالية.

المباريات التالية

جاء ذلك بعدما اجتمع برنامج الاستقطاب مع عدد من الأندية، أبرزها كان الأهلي والاتحاد، من أجل مناقشة احتياجات الأندية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة ورابطة الدوري بتنظيم ورشة عمل مساء الأحد المقبل، عبر الاتصال الافتراضي، مع الرؤساء التنفيذيين لأندية دوري روشن والصاعدين الثلاثة إلى الدوري، تنظيمات اللاعبين الأجانب من مواليد 2003 فيما فوق.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين