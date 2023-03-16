سبب منطقي لحضور عثمان ديمبيلي مباراة بين سندرلاند وشيفيلد!

لماذا حضر نجم برشلونة مباراة سندرلاند وشيفيلد يونايتد؟

أثار ظهور الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، لمباراة سندرلاند وشيفيلد يونايتد، العديد من التساؤلات عن سبب مشاهدة نجم برشلونة لهذا اللقاء تحديدًا؟ وهو ما كُشف عنه لاحقًا.

وحضر ديمبيلي، الذي يتعافى من الإصابة فوز شيفيلد 2-1 على سندرلاند في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيون شيب".

وظهر عثمان بجوار شاب آخر تجاذب معه أطراف الحديث خلال المباراة في مقصورة مدراء النادي. الشاب هو الفرنسي كيريل لويس دريفوس الذي استحوذ على سندرلاند الصيف الماضي.

وتربط كيريل، 25 سنة، علاقة صداقة مع نجم الكرة الفرنسية المهتم بأخبار سندرلاند المملوك لصديقه؛ فالموسم الماضي هنأ الفريق لعودته للتشامبيون شيب.

ويملك دريفوس أيضًا أسهم قليلة في نادي مارسيليا الفرنسي الذي كان يملك والده أغلبيته لمدة عشرين سنة حتى 2016.