سبب متوقع.. لهذا تعطلت صفقة انتقال أومتيتي إلى رين الفرنسي!

رغم إعجاب المدرب به.. المدافع الفرنسي لا يملك عقدًا جديدًا إلى الآن

سافر صامويل أومتيتي إلى فرنسا منذ عدة أيام لحسم صفقة انتقاله إلى رين الفرنسي، لكن إلى الآن لم يتم توقيع أي عقد رسمي، ومن غير المعروف حتى الآن ما الذي سيحدث في موسم 2022-2023 بالنسبة للدولي الفرنسي.

مدرب رين برونو جينيسيو أفاد بالسبب الذي يعطل الصفقة إلى الآن، وهو سبب متوقع بالنسبة لأومتيتي.

وقال جينيسيو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "هناك شكوك حول حالته البدنية، أتفهم ذلك، بالنسبة للنادي هذا هو ما يبطئ سرعة العملية".

وأضاف: "أنا معجب للغاية بطريقة لعب أومتيتي، لكننا في نادٍ بطريقة عمل قد لا يتوافق الجميع معها، ولكن من الضروري احترام التخصص".

وأردف: "لقد دارت محادثة بيني وبين أومتيتي وأكد لي كل الأمور حول رغبته في الانتقال إلى رين، بالنسبة لي هو بطل عالم وأتطلع لامتلاك الخبرة التي يمتلكها في فريقي".

وختم: "هناك أشخاص تتركز وظيفتهم على تحليل البيانات وتقديم الأرقام، بالنسبة لنا نستفيد من تلك الأشياء لكننا في نفس الوقت نملك طريقتنا الخاصة في العمل".

ويطمح برشلونة في التخلص من أومتيتي بأي سعر نظرًا للرغبة في تقليص راتبه الكبير من جهة، وإكمالًا لمشروع تشافي الذي لا يرى أومتيتي أحد عناصره من جهة أخرى.