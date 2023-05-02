بسبب كارلو أنشيلوتي وفينيسيوس .. مذيعة تتهم جماهير ريال مدريد بالعنصرية!

تهاني سليم
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Vinicius Ancelotti Real MadridGetty Images
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جماهير ريال مدريد تستهدف مراسلة تلفزيونية بعد سؤال عن فينيسيوس

كشفت المراسلة التلفزيونية ماريا موران عن إبلاغها الشرطة الإسبانية بالتهديدات والإهانات التي تعرضت لها من قِبل أنصار ريال مدريد بعد توجيهها سؤال لكارلو أنشيلوتي عن لاعبه فينيسيوس جونيور.

وسألت مراسلة القناة التلفزيونية أنشيلوتي قبل مواجهة فريقه مع ريال سوسيداد اليوم عن لاعبه فينيسيوس جونيور الغائب بسبب تراكم البطاقات الصفراء التي وصلت هذا الموسم إلى 10: "هل تعتقد أن البطاقة الحمراء ستكون مفيدة لفينيسيوس ليتوقف عن الاحتجاج؟".

فرد أنشيلوتي "أحمر؟ إنه لا يحتاج إلى أحمر، هو يحتاج فقد إلى أحمر واحد أيضًا. مع كل البطاقات الصفراء الذي لديه، هذا يكفي".

وقالت ماريا إنها استهدفت بإهانات وتهديدات عنصرية وشتائم بعد سؤالها لكارلو بل امتدت الإهانات والتهديدات لنجلتها الصغيرة.

ربما ازداد هجوم جماهير ريال مدريد على ماريا لأنها من مشجعي أتلتيكو مدريد وهو ما اتهموها به.

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