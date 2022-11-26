سبب غريب.. فليك يفسر ظهوره في مؤتمر مباراة إسبانيا وحيدًا

المدرب الألماني يهتم بكل التفاصيل

تحدث المدرب الألماني هانز فليك عن الوضعية التي يدخل بها فريقه مباراة إسبانيا في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 لحساب دور المجموعات.

وبخلاف تصريحاته عن المباراة التي اعترف بها أن مباراة إسبانيا معقدة للغاية خصوصًا بعد الهزيمة من اليابان، إلا أن شيئًا آخر لفت الانتباه في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

لقد ظهر فليك في المؤتمر دون أي من لاعبي ألمانيا، سبب برره فليك بشكل جديد للغاية.

فليك قال: "لقد أتيت وحيدًا إلى المؤتمر الصحفي لأنني لم أرد أن يقضي أي لاعب في فريقي على الأقل 3 ساعات في الحافلة! هذا ما جعلني أفعل كل شيء وحيدًا".

وأضاف: "كل اللاعبين الـ 26 مهمون بالنسبة لي، لذلك لا أريد أيًا منهم هنا الآن، وعلى الكل أن يركز فقط في المباراة".