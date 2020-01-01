سبب غريب لطرد أجيري أمام برشلونة

لا يُصدق ما حدث..

تحصل خافيير أجيري، المدير الفني لليجانيس، على بطاقة حمراء في نهاية مباراة فريقه أمام برشلونة، لسبب غريب لا يتناسب مع الاحترافية والدوري الإسباني على الإطلاق.

وكان برشلونة قد انتصر بسهولة على ليجانيس بهدفين نظيفين، الأول أتى عبر الشاب الواعد إنسو فاتي، ثم أحرز الثاني ليونيل ميسي من ركلة جزاء مشكوك في صحتها بعد عمل فردي من أعظم ما يكون.

المباراة كانت منتهية بالفعل ولم يقم ليجانيس بالمقاومة كثيرًا نظرًا لفارق الإمكانيات الشاسع، لكن رغم ذلك، أقدم مدربه المكسيكي على تصرف غير مفهوم، عندما قام بتقليد صافرة الحكم في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

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مارتينيز مونويرا، حكم هذه المباراة، كتب أن سبب طرد أجيري "تقليد صوت صافرة الحكم بنية إرباك اللاعبين، وقد تم تحذيره سابقًا بألا يفعل ذلك".

لم يلق الحكم رضا ليجانيس بكل التأكيد، فركلة جزاء ميسي على الأرجح لم تكن صحيحة، غير أن هذا لا يُبرر التصرف الغريب الذي قام به مدرب منتخب مصر السابق في نهاية المباراة.

ليجانيس يُعاني الأمرين هذا الموسم، حيث يتذيل ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة، ويُعاني منذ فبراير بعد فقدانه مهاجم الصريح الوحيد، مارتن برايثوايت، الذي انضم إلى برشلونة على غير إرادة ناديه مستغلًا الشرط الجزائي في عقده بقيمة 18 مليون يورو.

يذكر أن إثارة الجدل ليست جديدة على أجيري، فخلال فترة عمله في منتخب مصر بالعامين الماضيين كان محط أنظار الجماهير وكانت له تصريحات غريبة أيضًا وقناعات أغرب حتى تمت إقالته بعد الفشل الذريع في كأس الأمم الإفريقية 2019.